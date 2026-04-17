Tra arte, serra e teatro: così “Armonia” è diventato un faro per la salute mentale a Reggio

A Reggio Calabria, il centro diurno psichiatrico semiresidenziale Armonia, gestito dalla cooperativa Libero Nocera, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la salute mentale. È l’unico centro accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale sul territorio e accoglie fino a 20 utenti tra giovani e adulti con fragilità psichiche.

Armonia non è solo una struttura sanitaria, ma un luogo che promuove autonomia, dignità e inclusione, attraverso percorsi personalizzati socio-educativi e riabilitativi. L’obiettivo è sviluppare competenze psicosociali, capacità relazionali ed emotive, valorizzando le potenzialità individuali.

Le attività proposte sono numerose e diversificate: dall’attività fisica alla teatroterapia, dall’arte alla coltivazione in serra, fino ai laboratori cognitivi e al supporto psicologico. Ogni esperienza è pensata per favorire il benessere e il reinserimento sociale della persona.

A spiegare il senso profondo di questo lavoro è il direttore sanitario, dottor Francesco Polito:

“Armonia è un centro semiresidenziale, quindi un luogo in cui il paziente svolge attività riabilitative durante la giornata, continuando però a vivere nel proprio ambiente familiare. Questo richiede una collaborazione diretta e intensa con le famiglie. Queste strutture servono da un lato a riabilitare il paziente, dall’altro a offrire un supporto concreto ai familiari”.

Il coinvolgimento delle famiglie è infatti centrale: il centro offre sostegno anche a chi vive quotidianamente il disagio mentale accanto ai propri cari.

Il dott. Polito racconta anche la ricchezza delle attività portate avanti nel centro:

“Siamo partiti dai laboratori tradizionali, come ceramica e pittura, ma qui ad Armonia si fa molta musica, teatro, danzaterapia e si è sviluppato molto anche l’aspetto delle coltivazioni agricole. Abbiamo una piccola serra e un terreno utilizzato per la produzione di olio. Anche questo diventa parte del percorso riabilitativo, perché ogni ragazzo può trovare il proprio stimolo e la propria collocazione nelle attività che sente più vicine”.

Dal 2008 ad oggi, nonostante le difficoltà, Armonia ha continuato a crescere fino a diventare un presidio sanitario accreditato e riconosciuto. Come sottolinea ancora il direttore sanitario:

“Le famiglie che vivono situazioni legate alla salute mentale devono fare riferimento al Dipartimento di Salute Mentale e al Centro di Salute Mentale competente per territorio. Noi siamo accreditati e conosciuti dai servizi. Se viene rilevata la necessità di un inserimento semiresidenziale, i centri possono fare riferimento a noi. Come centro diurno, siamo gli unici in assoluto”.

Armonia rappresenta oggi una risposta concreta per molte famiglie, dimostrando che anche nei contesti più difficili è possibile costruire percorsi di cura basati su relazione, continuità e fiducia.