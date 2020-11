Toti (Cambiamo) sdegnato dalle parole di Morra su Santelli e i calabresi: “Scusati e vattene”

“Caro Morra, i calabresi hanno votato Jole Santelli come loro presidente perché era una grande donna e una grande professionista che amava follemente la sua Calabria, per cui ha lottato fino all’ultimo giorno nonostante la malattia.

Dopo aver pronunciato certe frasi vergognose ti dovresti immediatamente scusare e poi dimettere perché non puoi ricoprire un ruolo istituzionale e presiedere la Commissione antimafia”. E’ ciò che ha scritto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di “Cambiamo” sulla sua pagina Facebook aggiungendo “La Calabria non merita tutto quello che sta subendo in questi giorni. Forza calabresi, gli italiani sono con voi e questi personaggi, che non sarebbero neanche degni di nominarvi, meritano solo il nostro sdegno”.