Toti a Vibo: “La Calabria può trainare lo sviluppo del paese con un’amministrazione forte e applicando il Modello Liguria”

“La Calabria può e deve trainare lo sviluppo di un Paese che sta ripartendo. Queste elezioni sono fondamentali: sulle spalle del prossimo presidente, della prossima Giunta e della prossima maggioranza, di cui ‘Coraggio Italia’ farà parte, c’e una grande responsabilità”, così il cofondatore di “Coraggio Italia” Giovanni Toti è intervenuto a Vibo Valentia, nel corso di un evento per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Calabria.

“Dobbiamo saper utilizzare al meglio i fondi del PNRR – ha continuato Toti – sviluppare il turismo e rendere più vivibile una regione che ha bisogno di tutto: di strade, di una gestione migliore dei rifiuti, di recuperare la propria acqua, di valorizzare il suo agroalimentare. C’è spazio per farlo e per la prima volta ci sono anche le risorse ma bisogna essere capici e veloci a presentare i progetti e spenderle. Noi ci siamo anche con la nostra esperienza ligure: siamo regioni lontane ma molto simili e il modello Liguria deve essere applicato anche qui, valorizzando il merito, formando i giovani per un nuovo lavoro, realizzando infrastrutture in tempi rapidi come è stato fatto con il ponte di Genova, lottando contro il dissesto idrogeologico che da noi come qui ha portato lutti e distruzione. C’è molto da fare – ha concluso Toti – e come ci stiamo riuscendo in Liguria possiamo farlo anche qui, al fianco di Roberto Occhiuto, la persona giusta per scrivere questa nuova pagina per la Calabria”.