Torre di Ruggiero, la biblioteca apre le porte alle scuole del territorio

La Biblioteca comunale di Torre di Ruggiero si conferma polo culturale d’eccellenza del territorio, aprendo le sue porte alle scuole del comprensorio. Dopo il successo dell’inaugurazione del laboratorio di realtà virtuale con gli alunni del locale plesso dell’Istituto comprensivo “Alvaro”, lunedì 11 novembre la struttura accoglierà la classe quarta della scuola primaria di San Vito sullo Ionio.



Gli studenti, accompagnati dall’insegnante Laura Catricalà, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa completa: dalla tradizionale attività di lettura in biblioteca all’immersione nelle innovative tecnologie della sala VR, realizzata dal Comune di Torre di Ruggiero.

L’iniziativa è frutto di una proficua collaborazione tra le amministrazioni comunali di Torre di Ruggiero e San Vito sullo Ionio, guidate rispettivamente dai sindaci Vito Roti e Antonio Tino. Il Comune di Torre ha messo a disposizione il proprio polo culturale, mentre l’amministrazione di San Vito ha garantito il trasporto degli alunni con lo scuolabus comunale.

Questa sinergia, sancita con un più vasto Accordo di Rete che ha gettato le basi per la nascita dell’ambizioso progetto dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, rappresenta un importante passo avanti nella condivisione delle risorse culturali del territorio, dimostrando come la cooperazione tra enti locali possa tradursi in concrete opportunità formative per le nuove generazioni.