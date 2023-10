Torre di Ruggiero, il 4 ottobre la presentazione del progetto “Cinque Colori” per la sana alimentazione dei bambini

Il Gal “Serre Calabresi” ha aderito al progetto “Cinque Colori” dell’associazione “Pancrazio”, volto a promuovere un comportamento alimentare corretto tra i bambini, con un tour che approda nelle scuole, articolato in iniziative ed incontri educativi che si protrarranno per l’intero anno scolastico.

I cinque colori del benessere fanno riferimento ai vari alimenti della dieta mediterranea. Il Gal “Serre Calabresi” ha scelto, in particolare, il bianco e con esso le proprietà benefiche della frutta in guscio, in primis della nocciola che è un’eccellenza del territorio, in relazione alla quale gli alunni elaboreranno un disegno di un supereroe.“Si tratta di un progetto pilota per il Gal ‘Serre Calabresi’ – ha informato il presidente Marziale Battaglia – che per il momento coinvolgerà l’area geografica dei comuni nei quali opera il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria”.Il progetto “Cinque Colori” si avvale del supporto scientifico della Società Italiana di Pediatria, UniCal e dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Sarà presentato mercoledì 4 ottobre a Torre di Ruggiero: l’appuntamento è presso il Centro policulturale alle ore 11.

Introdurrà il presidente del Gal “Serre Calabresi”. Interverranno per i saluti istituzionali: Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggiero, Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale, Domenico Donato, sindaco di Chiaravalle, Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria, Elisabetta Giannotti, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle n° 2. I dettagli del progetto saranno illustrati da Maria Teresa Carpino, presidente dell’associazione “Pancrazio”.