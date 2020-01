Torre di Ruggiero esclusa dal Cammino Basiliano: la popolazione si mobilita

*di Agnese Barbieri – Scrivo a nome della popolazione di Torre di Ruggiero e dopo essermi confrontata con il rettore del Santuario mariano della Madonna delle Grazie.



Venuti a conoscenza, attraverso i social, del percorso tracciato ed intitolato ai Basiliani, ci siamo subito stupiti del fatto che Torre di Ruggiero non fosse stata menzionata.

Ci sono due monasteri, uno Agostiniano e uno Basiliano e un Santuario dove affluiscono migliaia e migliaia di pellegrini ogni anno eppure, dopo Cardinale, si prosegue per Serra San Bruno senza considerare il vero sito dei monaci Basiliani. Una ricostruzione totalmente errata del percorso, secondo l’avviso di chi conosce la storia e di chi effettivamente ha visitato i percorsi dei monaci Basiliani.

Dunque, facciamo un appello a chi si è occupato di questo progetto a fare una rivisitazione del percorso facendogli pubblicamente sapere che saremo pronti ad attivarci a tutti i livelli per far inserire di diritto e giustamente il nostro paese nel percorso.