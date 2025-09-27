Torneo Paolo Cois: la Domotek Volley gioca in Sardegna, prevista la diretta streaming

Il palazzetto dello sport di Via Giotto a Sarroch si prepara a vivere il suo giorno più intenso. Oggi, sabato 27 settembre, va in scena la giornata delle semifinali della seconda edizione del Torneo Paolo Cois.

Si inizia alle 17 con la sfida tra Cus Cagliari e Mantova.

A seguire, alle 19, scende in campo la Domotek Volley Reggio Calabria, sul campo dei padroni di casa dei Sarroch.

Tutte e tre le formazioni avversarie dei reggini nel torneo militano nel girone della Serie A3 opposto agli amaranto, quello “Bianco “

Si tratta di un quadrangolare di preseason utile per saggiare gli uomini in vista del prossimo, imminente, campionato: mister Polimeni, dopo il primo test dell’anno, sabato scorso al PalaCalafiore contro Pallavolo Crotone, potrà vedere all’opera la nuova creatura.

L’esordio amaranto in campionato è programmato per domenica 26 ottobre sul campo della neopromossa Green Volley Galatone.

La prima in casa, invece, è in calendario domenica 2 novembre contro la Bbc Tecbus Castellana Grotte.

La grande novità di quest’anno è la visibilità nazionale garantita da Directa Sport Live Tv. Tutte le partite saranno riprese e trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Sarroch.