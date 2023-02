Torneo giovanile “Roma Caput Mundi”: la Nazionale italiana nelle mani del calabrese Eugenio Muzzì

C’è anche uno spicchio del Basso Ionio Soveratese al Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Roma Caput Mundi”.

Eugenio Muzzì, giovane fisioterapista di Davoli oramai affermato nel settore con rinomata esperienza privata e diverse collaborazioni nel calcio professionistico e dei dilettanti, si prenderà cura dei muscoli della Rappresentativa U18 della Lega Nazionale Dilettanti.



Rappresenterà l’Italia alla sedicesima edizione della manifestazione, riservata ai calciatori nati dopo il 1 gennaio 2005, in programma a Fiuggi dal 27 febbraio al 3 marzo.

«Un’esperienza nuova e affascinante – sottolinea Muzzì – che non vedo l’ora di cominciare.

Essere al servizio dei ragazzi che rappresentano il futuro del nostro calcio, è un impegno che mi riempie di orgoglio e soddisfazione.

Sarà anche l’occasione per un incontro – confronto con i colleghi delle altre Federazioni. Crescere in questo settore significa anche fare proprio il bagaglio di altri, senza preclusive chiusure o atteggiamenti del “so tutto io”».

Ecco perché anche lui si “metterà a disposizione” di mister Giuliano Giannichedda, ex calciatore giocatore di Juve, Lazio, Udinese e nazionale italiana nell’ambito di un gioco di squadra che vedrà coinvolti tutti.

«L’auspicio – aggiunge Muzzì – è quello fare bene e contribuire a rendere lusinghieri i risultati per i colori italiani».

In totale le squadre iscritte al Torneo sono otto.

Oltre alla Rappresentativa della Lega Dilettanti, l’Italia sarà rappresentata anche dalla Rappresentativa Under 18 del Lazio.

La novità più importante di quest’anno è la partecipazione di una squadra canadese proveniente dall’Ontario.

Inoltre, il Montenegro farà il suo debutto nel torneo maschile.

Accanto a queste due squadre esordienti, parteciperanno alla competizione come di consueto la Nazionale dei Colleges inglesi (ECFA), la Nazionale delle Scuole gallesi (WSFA), e la Grecia,

A completare il roster, ci sarà il gradito ritorno della Nazionale Under 18 di San Marino.

Ritrovo a Fiuggi per tutte da domenica prossima.

Poi dal giorno dopo il via alle gare.

Mercoledì 1 marzo, prevista una giornata di riposo.

Quindi la finale di giorno 3 marzo.

«Incrociamo le dita – conclude Muzzì – e facciamo il tifo per i nostri giovanotti di belle speranze. Auguriamoci che siano proprio loro ad alzare il Trofeo».

Eugenio Muzzì è un fisioterapista (professionista sanitario), laureato in Fisioterapia all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Sta conseguendo il Master in Osteopatia. Nel 2015 si specializza in Riabilitazione Sportiva a Coverciano (FI) al Museo del Calcio della Figc.

Dal 2016 è titolare a Davoli Marina di “Fisiolife” – Studio di Riabilitazione Ortopedica, Neurologica e posturale e Ostepatia.

Vanta collaborazione calcistiche, tra gli altri, con Catanzaro, Vigor Lamezia e Lega Nazionale Italiana Dilettanti.