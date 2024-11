Torneo di calcio a 6 studentesco: successo per l’evento promosso da Forza Italia Giovani

Un weekend all’insegna dello sport e della sana competizione quello appena trascorso al Campetto Sant’Aloe di Vibo Valentia, dove in due giorni si è svolto il torneo di calcio a 6 in un’atmosfera di festa e sportività. Un evento organizzato da Forza Italia Giovani, che ha visto la partecipazione delle rappresentative di sei scuole: Classico, Professionale, Industriale, Ragioneria, Magistrale, Artistico, Scientifico “Vibo Valentia” e “Soriano”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse scuole superiori del territorio vibonese, studenti pronti a vestire i colori del proprio istituto, pronte a sfidarsi in nome del fair play e dello spirito di squadra.

L’evento ha richiamato un folto pubblico di studenti, genitori e appassionati, che hanno sostenuto con entusiasmo i giovani calciatori in gara. Sin dalle prime partite di sabato, il livello di gioco si è dimostrato alto, con ogni squadra determinata a dare il massimo per rappresentare al meglio il proprio istituto. Il torneo si è articolato nei quarti di finale il primo giorno, semifinale e finale il secondo.

La finale ha visto affrontarsi le due squadre favorite: il Liceo classico e il Liceo scientifico. In un match emozionante, è stato il Liceo scientifico di Vibo Valentia, squadra solida, agguerrita e con una buona qualità dei singoli ad avere la meglio, aggiudicandosi il trofeo con un punteggio di 6-2. La partita si è conclusa tra applausi e strette di mano, in un clima di rispetto e amicizia tra i giovani atleti.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti i rappresentanti di Forza Italia Giovani, il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Michele Comito, la vicecoordinatrice regionale di Azzurro Donna Maria Grazia Pianura e tutti i componenti di Forza Italia. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Questa iniziativa – hanno dichiarato – non è solo un’opportunità per fare sport, ma anche per creare momenti di aggregazione tra i ragazzi e promuovere valori come l’impegno, il rispetto reciproco e il gioco di squadra. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita del torneo”.

Primo giorno: quarti di finale

Il primo giorno del torneo è stato dedicato ai quarti di finale: le squadre si sono sfidate con grande determinazione per guadagnarsi un posto tra le migliori quattro. Gli studenti, visibilmente emozionati, hanno dato il massimo in campo, dimostrando non solo abilità calcistiche, ma anche spirito di squadra e fair play. La rappresentativa del Liceo classico ha messo in mostra un gioco elegante e strategico, mentre il Professionale ha puntato su una forza fisica notevole. L’Industriale, con una squadra ben organizzata, e la Ragioneria, che ha sorpreso con giocate rapide e incisive, hanno dato vita a partite avvincenti. Anche Magistrale e Artistico hanno dimostrato di avere un grande potenziale, rendendo ogni incontro emozionante e competitivo. Il supporto di compagni di scuola e familiari sugli spalti ha contribuito a creare un clima di entusiasmo e gioia.

Secondo giorno: semifinali e finale

Il secondo giorno ha visto la fine del torneo con le semifinali e la finale. Le quattro squadre che hanno superato i quarti di finale hanno dato vita a incontri intensi e ricchi di emozioni. Le semifinali hanno messo in luce il talento e la determinazione di ogni squadra, con momenti di tensione e giocate spettacolari.