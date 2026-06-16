Torna lo “Scecco Fest” al Parco diffuso di Pellaro, evento musicale organizzato da La Strada e ACE

Domenica 21 giugno, a partire dalle 18:00, la meravigliosa cornice del Parco diffuso della Conoscenza e del Benessere (in località Pantano di San Filippo – Pellaro) ospiterà la seconda attesissima edizione dello “Scecco Fest”. L’evento, nato dalla collaborazione tra La Strada e ACE Medicina Solidale, si inserisce nel cartellone ufficiale della Festa della Musica 2026.

L’apertura della manifestazione è prevista per le 18:00 con l’inaugurazione del Ristoro Popolare, un momento conviviale per abitare insieme lo spazio del Parco. A seguire, dalle 19:30, prenderà il via il programma dei concerti dal vivo, con una line-up di grande intensità artistica e musicale.

Solitudini: Un’esperienza sonora e poetica che attraversa la condizione umana. Nasce il nuovo progetto musicale di Chiara Rinciari (voce, elettronica, chitarra acustica), accompagnata da Rocco Scarcella alla chitarra elettrica. Il concerto si configura come un’esperienza in tre atti che indaga la solitudine non come assenza, ma come spazio fertile, necessario, da abitare consapevolmente. Solitudini restituisce una visione non convenzionale di questa dimensione: luogo di emancipazione e ascolto di sé.

Fulvio Cama (Musicantore): La tradizione del Sud incontra la contemporaneità, Fulvio Cama ci porta alla riscoperta delle nostre radici, fra storie antiche e ritmi che fanno battere il cuore.

Trialogo Mediterraneo: Un incontro vivo di suoni e storie che attraversano Calabria, Grecia e Palestina, mescolando tradizioni orali e nuove visioni.

L’intreccio sonoro fatto dalla voce e le percussioni di Rossana Camera, l’oud di Ahmed Hammash, il Ney di Anna Tsigkouli costruiscono un dialogo che vibra di radici e migrazioni. Un viaggio musicale che trasforma il Mediterraneo in un’unica, pulsante narrazione condivisa.

A conclusione della serata, la “Festa a Ballu!”, un momento di danza e condivisione popolare.

Il movimento La Strada e ACE Medicina Solidale invitano calorosamente la cittadinanza a partecipare numerosi a questa giornata di festa, musica e condivisione.

Ingresso libero e gratuito.