Torna in libreria “Mafia: la lunga notte della Calabria” di Sharo Gambino

È in uscita la nuova edizione di “Mafia: la lunga notte della Calabria” per Le Pecore Nere Editorial, celebre saggio di Sharo Gambino, considerato uno dei testi fondamentali per comprendere le radici storiche, sociali e politiche della ’ndrangheta e del fenomeno mafioso in Calabria.

Sharo Gambino, giornalista e scrittore, è stato una figura centrale della cultura calabrese, capace di dare voce a una terra spesso marginalizzata, raccontandone la complessità storica, sociale e linguistica. Attraverso i suoi romanzi, i saggi e l’impegno civile, ha restituito dignità narrativa alla Calabria, lontano da stereotipi folcloristici o criminalizzanti, mostrando invece una regione viva, attraversata da contraddizioni, memorie e saperi profondi.

Il libro, pubblicato per la prima volta negli anni Settanta (1976), si impose subito come un’opera dirompente, capace di infrangere il silenzio e l’omertà che circondavano la presenza mafiosa nel Sud Italia. Con rigore documentario e forte tensione civile, l’autore ricostruisce decenni di intrecci tra criminalità organizzata, potere economico e istituzioni, restituendo un quadro lucido e inquietante di una “notte lunga” che segna in parte, ancora oggi, il destino della regione.

Questa nuova edizione ripropone il testo in una veste rinnovata, rendendolo nuovamente disponibile a studenti, studiosi, insegnanti, giornalisti e lettori consapevoli, in un momento storico in cui la riflessione sulla mafia e sulle sue trasformazioni è più che mai necessaria. L’opera si conferma di straordinaria attualità, offrendo strumenti critici per leggere il presente alla luce del passato.

“Mafia: la lunga notte della Calabria” non è soltanto un libro di denuncia, ma un atto di responsabilità civile: un invito a conoscere, ricordare e prendere posizione. La ristampa chiude l’anno di celebrazioni per il centenario della nascita dell’autore con il chiaro intento di continuare a raccontare questo straordinario “narratore di prossimità”, come lo ha definito Vito Teti.

Nella prefazione alla nuova edizione Antonio Nicaso scrive:

“Parlare di Sharo Gambino significa raccontare un uomo che ha saputo unire la semplicità del maestro elementare alla lucidità del grande cronista, la radice profonda del suo territorio alla capacità rara di guardare oltre l’orizzonte. Sharo era uno dei miei due idoli — l’altro era Gigi Malafarina — non solo per ciò che scriveva, ma per la capacità rara e quasi magnetica di dare un volto alle ombre del nostro tempo. Sapeva illuminare ciò che tutti vedevano ma pochi capivano, con una lucidità che da ragazzino riuscivo solo a intuire, e che oggi riconosco come una forma autentica di talento: un dono che appartiene a pochissimi”.

Il volume sarà disponibile in libreria e negli store online dal 20 gennaio 2026.

Le Pecore Nere Editorial

Le Pecore Nere è una realtà editoriale transnazionale fondata nella città di Rosario (Argentina) e approdata da gennaio 2019 in Calabria, a Rende. La casa editrice si propone come spazio letterario aperto a voci disobbedienti, fuori dal coro, in particolare, alle trame letterarie moderne e contemporanee che hanno un’impronta “Glocal” (globale e locale), ovvero opere che nascono in un territorio definito ma che, al tempo stesso, siano capaci di interrogare e riflettere su questioni universali. La casa editrice nasce non solo come possibilità di ampliare i confini (territoriali, linguistici, culturali) della letteratura, ma è altresì la forma per partecipare attivamente insieme agli autori e al gruppo di lavoro ai cambiamenti che si susseguono rapidi in un mondo sempre più globalizzato. Le Pecore Nere pone, dunque, radici nella fecondità del passato e nella rivoluzione del futuro.