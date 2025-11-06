Torna in campo la Puliservice Reggio Calabria: sabato alle 19 sfida con le giovani della Radioxstore Lory

Ritorna in campo la Puliservice Reggio Calabria per provare a vincere, convincere e portare a casa tra punti. In programma la sfida contro le giovanissime della Radioxstore Lory Volley Pizzo.



Il sabato pomeriggio firmato Sportspecialist è super ricco: alle 17 di sabato 8 novembre apertura delle danze con il match di C maschile dell’Amaro Dhelios contro Altaflex Catanzaro.

Alle 19, in trasferta, la Domotek di mister Polimeni gioca in casa dell’Avimecc Modica.

Allo stesso orario, al PalaBoccioni, le pallavoliste di mister Franco Giglietta proveranno a fare bene nella difficile partita contro la compagine di Pizzo, serbatoio della B che, all’esordio, ha già conquistato una vittoria al tie-brak contro la Evergreen Bova. A seguire due sconfitte, a Campo Calabro e con la New Teosidos.

Un team composto da Under 16 molto promettenti, tante di queste convocate dalle varie selezioni regionali e nazionali e in campo per fare esperienza.

Le amaranto hanno sempre vinto e sono reduci da uno splendida prestazione nel derby contro New Teosidos di due settimane fa: il turno di riposo, inoltre, ha permesso allo staff tecnico di rendere ancora più compatto un gruppo che promette ottime cose.