Torna alla Farmacia Pellicanò Reggio Bic “Sod”, uno dei migliori tiratori da tre punti del basket in carrozzina

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic annuncia il ritorno di Kwanchai Pimkorn, conosciuto da tutti come “Sod”, uno dei migliori tiratori da tre punti del basket in carrozzina.



Un acquisto di grande rilievo per la squadra, che aggiunge al suo roster un giocatore di straordinaria esperienza e indiscutibile talento.

“Sod” ha già vestito la maglia amaranto nella stagione 2022/23, distinguendosi per le sue prestazioni eccellenti e portando la Farmacia Pellicanò ai play-off scudetto per la prima volta nella storia.

Il suo contributo è stato determinante anche a livello internazionale, tanto che è stato premiato nell’All Star Five dell’Eurocup a Sassari, dove la Reggio Bic ha conquistato un prestigioso secondo posto nel gruppo preliminare.

La sua intesa con il compagno di squadra e connazionale Baz, capitano della Reggio Bic, con cui ha giocato per molti anni nella Nazionale tailandese, è già consolidata e rappresenta una garanzia per il gioco di squadra. “Sod” è il tassello che completa perfettamente il nuovo roster della Farmacia Pellicanò, già forte e competitivo.

Il suo ritorno segna un ulteriore passo avanti per la formazione reggina, che si prepara a vivere una stagione entusiasmante.

I tifosi possono aspettarsi grandi emozioni e spettacolo sul campo, con una squadra sempre più solida e ambiziosa.