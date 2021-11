Tonnara di Bivona, Schiavello rimbrotta Lo Schiavo: “Considerazioni avventate, cambi informatore”

“Ieri il neoconsigliere regionale Antonio Lo Schiavo, evidentemente avendo come riferimenti fonti malamente informate, ha ritenuto di dover sollecitare l’Ente affinché: ‘Rompa gli indugi e assolva a tutti gli adempimenti necessari per ottenere in concessione dal Demanio la Tonnara di Bivona, sbloccando la lunga ed inaccettabile impasse che grava su un bene identitario di enorme valenza storica e culturale per tutto il territorio calabrese’.

Ma da dove ha attinto le informazioni che lo hanno portato a dare in pasto alla stampa siffatte avventate considerazioni? Non certo dall’Amministrazione comunale, che, sin dal suo insediamento, sta lavorando per restituire alla collettività la fruizione dell’importante struttura storica”.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Antonio Schiavello dà la sua versione dei fatti e contesta le dichiarazioni dell’interlocutore precisando con riguardo al finanziamento di 1.000.000 di euro che è stato “ottenuto grazie al pellegrinaggio del sindaco a Catanzaro, dove è stato inserito nel “Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fondo Sociale Europeo – Piano di Azione: Valorizzazione Turistica delle Aree di Interesse Naturalistico delle Fiumare e dei Parchi Naturali Regionali – (Sub – Azione 3): Promozione e Valorizzazione della Biodiversità nelle Aree Marine–Costiere”.

“A fine settembre – sostiene – si è tenuto, sempre su impulso ed iniziativa del sindaco, l’ennesima conferenza in via telematica, precisamente un tavolo tecnico tra Regione, Mibac, Demanio e Comune, che ha consentito, finalmente, stabilire delle precise procedure operative.

A seguito di ciò, onde arrivare nel più breve tempo possibile alla stipula della relativa convenzione tra Regione e Comune, con nota prot. n. 49523 del 18.10.2021, si è proceduto a trasmettere la scheda progettuale e ed i necessari allegati, peraltro, integrati, su apposita richiesta della Regione, con nota prot. n. 52609 del 05.11.2021.

Nel contempo – aggiunge – si è proceduto a predisporre ed a caricare a sistema il Modello D1 necessario per la concessione al Comune del complesso architettonico della Tonnara di Bivona.

Allo stato, dunque, si è solo in attesa di essere chiamati dalla Regione per la sottoscrizione della convenzione, dopo di che si procederà alla predisposizione del progetto ed all’esecuzione dei lavori, che, secondo le previsioni, dovremo concludere entro il 31.12.2022.

Ciò detto, si coglie l’occasione per comunicare, a benefico della cittadinanza e, anche, del consigliere regionale Lo Schiavo, che, a seguito del sopralluogo, da ultimo, eseguito in data 10.08.2021, è in via di definizione, anche, la convenzione con il F.L.A.G. dello Stretto, al fine di iniziare il Restauro di almeno uno degli ‘Antichi Barconi per la Pesca del Tonno’.

E dunque – conclude – al solerte consigliere, fresco di mandato, consigliamo, per il futuro, di cambiare informatore, non senza ricordargli che le porte del Comune sono aperte a chiunque”.