Tolleranza zero senza soluzione di continuità: Cannizzaro fa attivare 50 telecamere e 4 droni per stanare chi abbandona i rifiuti

Tolleranza zero è stata promessa, tolleranza zero è stata resa un fatto, tolleranza zero continua senza soluzione di continuità ad essere la bussola del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, nello sforzo di stanare tutti i balordi che perseverano nell’abbandono dei rifiuti per strada.

Nelle prossime ore saranno, infatti, installate e attivate le cinquanta telecamere preannunciate nei giorni scorsi dal Primo Cittadino. Ad esse si aggiungono quattro droni: a tal fine sono state richieste le autorizzazioni necessarie. Sorvoleranno, ha reso noto Cannizzaro, l’intera area comunale da Catona a Bocale per immortalare coloro che non si sono ancora scrollati di dosso l’inciviltà a cui erano abituati.