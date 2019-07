Tirocinanti, la Cisl precisa: “Aspettiamo di conoscere i dettagli della soluzione”

“Ad un giorno dall’annuncio della soluzione trovata dalla Regione Calabria per gli ex percettori di mobilità in deroga e precisamente per i tirocinanti degli Enti locali e aziende private, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.

Nella mia partecipazione alla trasmissione Forum ho reso pubblica la linea della Cisl che è quella del lavoro e se si deve parlare di tirocini ho sottolineato il contenuto professionalizzante”. Ad affermarlo è il segretario regionale della Cisl Enzo Musolino che spiega: “in un clima di veleno e con commenti e dichiarazioni fuorvianti, il sindacato è stato accusato di aver preso parte alla scelta dell’Assessorato al Lavoro. Chiariamo come Cisl per correttezza che non siamo stati convocati e non abbiamo contezza del contenuto della soluzione politica che è stata coraggiosamente presa dall’assessore Robbe che in tutti gli incontri ha sempre dichiarato la sua incessante attività per trovare le risorse per non lasciare a casa 7000 persone. Auspichiamo – conclude – in una convocazione celere da parte della Regione per poter sviscerare alcuni nodi e per poter conoscere il contenuto dei tirocini di inclusione adattati alla situazione dei tirocinanti degli Enti locali e delle aziende private”.