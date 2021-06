Tirocinanti della Pubblica Amministrazione, lo sconcerto di demA Calabria: “Continua il massacro sociale”

“E’ con grandissimo sconcerto – recriminano i militanti di demA Calabria – che abbiamo appreso della bocciatura da parte del Governo Nazionale degli emendamenti volti alla stabilizzazione dei 7000 tirocinanti calabresi, che di tirocinanti hanno solo il nome, ma che in realtà sono sottoposti ad una macelleria sociale fatta di sfruttamento lavorativo, come tappabuchi nelle falle delle amministrazioni pubbliche calabresi, senza diritti, reddito, garanzie.

Un bacino di precariato che vede migliaia di donne e uomini calabresi sballottati dalla politica anno dopo anno con promesse mai mantenute e nate solo e soltanto a fini elettorali. Oggi è un giorno di sconfitta per la Calabria tutta, che vede 7mila famiglie costrette a vivere nel precariato senza nessuna prospettiva futura e senza certezze”. “demA Calabria, come ha sempre fatto, è e sarà al fianco di questi tirocinanti e continuerà a lottare – assicurano i rappresentanti dell’organizzazione politica che sostiene il candidato alla presidenza della Regione, Luigi De Magistris – in ogni sede e in ogni piazza affinché si smetta di calpestare la dignità di queste lavoratrici e di questi lavoratori una volta per tutte riconoscendogli finalmente tutti i diritti per tanti anni negati”.