Tirocinanti, Cisl: “Stop sfruttamento dei lavoratori, ora un percorso serio”

La Csil non ha “mai abbassato la guardia sulla vertenza dei tirocinanti calabresi andando soprattutto a risolvere problemi nei singoli comuni che hanno avviato i progetti solo a seguito di azioni eclatanti di questa sigla sindacale. Non da ultima la manifestazione al Parco delle Serre per la nomina di un rappresentante legale che potesse firmare la convenzione, l’intervento al consorzio di Bonifica del Basso Jonio e in tanti altri casi nei quali è stato richiesto l’intervento fattivo e serio del sindacato”.



Il segretario regionale della Cisl Enzo Musolino, anche in qualità di componente del Comitato regionale Inps ha sollecitato i pagamenti e “da indagini effettuate per risolvere il problema spesso si è riscontrata una negligenza degli enti nella trasmissione della documentazione, oltre a ritardi nella gestione dei flussi”.

La Cisl, per rendere concreta una azione di rivendicazione dei diritti dei tirocinanti calabresi, assicura che a breve ci sarà un incontro alla Regione con l’assessore al Lavoro Fausto Orsomarso e in quella sede si discuterà di “un percorso serio e non più di sfruttamento come avviene da molti anni e di una gestione della sorte di questi lavoratori in seguito all’ipotesi di un secondo lockdown”.