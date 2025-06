Tir precipita da un viadotto sull’A2: due feriti gravi

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale verificatosi al km 205,600 dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione nord, nel territorio comunale di Castrovillari (CS).

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha perso il controllo impattando contro le barriere laterali e precipitando sotto il Viadotto Salso, fuori dalla sede stradale.

Nell’impatto due persone sono rimaste gravemente ferite. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per la messa in sicurezza del mezzo e per il soccorso dei feriti, successivamente affidati al personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per gli accertamenti del caso.