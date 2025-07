Thomas Spinello è il nuovo giovane palleggiatore della Domotek Volley

Thomas Spinello è il nuovo giovane palleggiatore della Domotek.

L’anno scorso giocava in provincia di Messina, nella serie C della Sicily BVS.

Classe 2003,il giocatore piemontese, nativo di Borgo Sesia racconta la sua carriera e l’entusiasmo per questa nuova avventura reggina.



Il percorso di Spinello parte dal Piemonte: “Ho iniziato a giocare a pallavolo a 7 anni nella mia città, poi mi sono trasferito a Biella per sei anni dove ho completato il settore giovanile ed esordito in Serie B. L’anno scorso sono approdato in Sicilia, dove abbiamo lottato per la promozione scudetto del campionato”.



L’emozione per l’approdo in Calabria è palpabile: “Ho avuto la fortuna di giocare con due ex atleti della Domotek, Stefano Remo e Diego Vizzari, che mi hanno parlato benissimo della società. Per me è un onore far parte di questo ambiente. Quest’anno sono già venuto a vedere alcune partite, soprattutto i play-off: l’atmosfera creata dal pubblico era impressionante, dava una carica incredibile alla squadra”.

Tra i momenti più emozionanti, il giovane ricorda una partita in particolare: “I play-off contro Acqui Terme, con il palazzetto stracolmo. Da esterno avrei voluto scendere in campo perché l’energia che si respirava era incredibile. Il pubblico reggino è davvero caloroso, una cosa che mi è piaciuta tantissimo”.

“Sono un palleggiatore – spiega Spinello – Quello che posso dare alla squadra è il massimo impegno negli allenamenti e, se chiamato in campo, tutta la mia determinazione. Il Maxi Cubo? Mi ha impressionato, ma non spaventato, anzi mi ha dato un’emozione positiva”.

Sul nuovo allenatore Spinello si mostra entusiasta: “Ho sentito parlare molto bene di mister Antonio Polimeni. Dicono sia un ottimo coach e non vedo l’ora di essere allenato da lui per apprendere il più possibile”.