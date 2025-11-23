Terza Categoria: successo per il Castel Caraffa, quarta vittoria consecutiva per il Città di Serra San Bruno

di Giuseppe Dominelli – Sventola la camiseta bianco-azzurro del Città di Serra San Bruno in cima alla classifica del Girone F di Terza categoria, con la squadra serrese che inanella la quarta vittoria consecutiva facendo sua anche la gara in trasferta contro il Cessaniti che, chiusa in nove giocatori, si piega agli ospiti per via delle reti di Greco, dopo appena tre minuti dal fischio di inizio, e di Andreacchi P. che chiude la pratica sul finire della gara.

Dietro non ne approfittano dello scontro diretto per accorciare le distante dalla capolista lo Sporting Piscopio ed il Maierato 2022 che, nell’anticipo di sabato, chiudono i conti con un rocambolesco 3-3, dopo che le due squadre si sono inseguite per tutta la gara con le reti di Santoro, Porcelli e Ciardulli per i locali e di Parise, che apre il tabellino della partita, Santaguida e Jaiteh per i maieratani.

Torna alla vittoria il Castel Caraffa che a Fabrizia si impone per 4 a 3 sulla Nuova Pannaconi a cui nulla sono servite le reti di Baroni, Di Renzo e Parise che non sono bastate contro le marcature casalinghe di Coria, Montagnese su rigore, Carè e Ienco C.

Cinquina secca del Fulmine Sorianello che liquida il Falchi Maropati portando a segno Mohamed, Macrillò, Tassone, Muller e finanche il portiere Carrera che realizza su rigore. Per la squadra del presidente Mangiardi nuovo impegno casalingo mercoledì prossimo. contro il Pernocari, quale gara di recupero della seconda giornata sospesa al 39’ del pt per avverse condizioni metereologiche.

Nuova Paravati espugna la vicina Atletico Vena con un poker servito dalla doppietta di Scannadinari alle quali si aggiungono le reti di Santaguida e Furci.

Combatti al 76’ regala la vittoria alla Nuova Pannaconi che dunque si impone contro la Serrese, sul campo di San Nicola da Crissa, con i certosini che non trovano ancora nessun punto in classifica.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Sporting Piscopio – Maierato 2022 3 – 3 (sab.)

Serrese 1973 – Pernocari 0 – 1

Castel Caraffa – Nuova Pannaconi 4 – 3

Fulmine Sorianello – Falchi Maropati 5 – 0

Atletico Vena 2025 – Nuova Paravati 0 – 4

Pol. Cessaniti – Città di Serra San Bruno 0 – 2

CLASSIFICA:

Città di Serra San Bruno 12

Nuova Paravati 9

Sporting Piscopio 8

Pernocari (1 gara in meno) 7

Maierato 2022 7

Fulmine Sorianello (1 gara in meno) 6

Castel Caraffa 6

Nuova Pannaconi 6

Polisportiva Cessaniti 3

Atletico Vena 3

Serrese 1973 0

Falchi Maropati 0

PROSSIMO TURNO – 30.11.2025

Città di Serra San Bruno – Atletico Vena 2025

Falchi Maropati – Sporting Piscopio

Maierato 2022 – Serrese 1973

Nuova Paravati – Fulmine Sorianello

Pernocari – Nuova Pannaconi

Pol. Cessaniti – Castel Caraffa