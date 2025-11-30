Terza Categoria. Primo punto per la Serrese, Città di Serra San Bruno rafforza il primato

di Giuseppe Dominelli – Che non sarebbe stato facile operare dei pronostici per la giornata odierna era già chiaro dal solo leggere ciò che il calendario di Terza Categoria offriva in programma.

Dalla cima della classifica guarda tutte le altre, in solitaria, il Città di Serra San Bruno che, grazie alla doppietta di Damas – al 9’ ed al 45’ – chiude la pratica Atletico Vena già nel primo tempo, con gli ospiti che trasformano un rigore al 36’ con Gasparro P.

Secondo posto condiviso da Pernocari e Sporting Piscopio, con la prima che, tra le mura amiche, si disfa con un netto 4-0 della Nuova Pannaconi portando a segno Combatti, Purita, Porretta e Mandaradoni, mentre i piscopisani espugnano Maropati con le segnature di D’Amico e Ciardulli. Il gol della bandiera per i reggini di Anselmo.

Non si fanno male Nuova Paravati e Fulgor Sorianello che fissano il risultato finale sullo 0-0 con i locali che ne approfittano a consolidare la terza posizione mentre la squadra di Mister Corona rallenta la corsa al vertice inanellando il secondo pareggio consecutivo considerando il 2-2 finale che ha sancito il recupero della seconda giornata, mercoledì, contro il Pernocari.

Con la rete di Carè ed i rigori trasformati da Montagnese e Coria il Castel Caraffa issa la propria bandiera sullo stadio di Cessaniti che non riesce a violare la porta ospite.

Smuove la classifica la Serrese che dalla trasferta di Maierato racimola un punto che le fa abbandonare l’ultimo posto in classifica. Se per i padroni di casa ci pensano Arenoso e il solito Jaiteh, i biancoazzurri serresi rispondono con Zaffino M. e Ienco.

RISULTATI 5^ GIORNATA:

Pernocari – Nuova Pannaconi 4 – 0

2022 Maierato – Serrese 1973 2 – 2

Falchi Maropati – Sporting Piscopio 1 – 2

Nuova Paravati – Fulmine Sorianello 0 – 0

Città di Serra San Bruno – Atletico Vena 2025 2 – 1

Polisportiva Cessaniti – Castel Caraffa 0 – 3

CLASSIFICA:

ASD Città di Serra San Bruno 15

ASD Pernocari 11

ASD Sporting Piscopio 11

ASD Nuova Paravati 10

ASD Castel Caraffa 9

ASD Fulmine Sorianello 8

ASD 2022 Maierato 8

ASD Nuova Pannaconi 6

ASD Polisportiva Cessaniti 3

ASD Atletico Vena 3

ASD Serrese 1973 1

ASD Atletico Vena 2025 0

PROSSIMO TURNO – 07.12.2025 Ore 14:30:

Sporting Piscopio – Nuova Paravati (Sab. 06.12.2025)

Castel Caraffa – Pernocari

Nuova Pannaconi – 2022 Maierato

Serrese 1973 – Falchi Maropati

Fulmine Sorianello – Città di Serra San Bruno

Atletico Vena 2025 – Polisportiva Cessaniti