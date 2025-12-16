Terza Categoria. La Serrese bissa la vittoria, pari per il Città di Serra San Bruno

di Giuseppe Dominelli – Settima giornata del Campionato di Terza Categoria che prende il via con l’anticipo di sabato pomeriggio che vede dividersi la posta in palio l’Atletico Vena ed il Castel Caraffa. Un 2-2 – reti di Melluso e Caprino per i locali, di Carè e Facundo la risposta ospite – finale che non vede muovere particolarmente la classifica delle due compagini.

Nel turno domenicale la capolista Città di Serra San Bruno non riesce a fare bottino pieno contro lo Sporting Piscopio, con quest’ultimo che acciuffa il pareggio sul finale di gara con la rete di Callipo dopo che l’undici di mister Ariganello aveva trovato il momentaneo vantaggio con Andreacchi.

Gol su gol al comunale di Maierato dove con nove reti totali si sancisce l’esito della gara. Il Pernocari si fa raggiungere per ben due volte sul doppio vantaggio dal Maierato che però chiude la conta al 42’ della ripresa con la rete del mattatore Jaiteh. Di Contartese (12’ e 31’ pt), Marturano (15’ pt) e Combatti (7’ st) le reti pernocaresi; Nesci (20’ pt), Gallippi (26’ pt), Jaiteh (30’ e 42’ st) e Barbieri (39’ st) a riempire il tabellino marcatori per il Maierato.

Nuova domenica e nuovo poker per il Fulmine Sorianello che stringe tra le su grinfie la mal capitata Polisportiva Cessaniti che nulla può davanti alle reti di Carchidi, Moahmed (2) e Macrillò.

Inizia ad assaporare il gusto della vittoria – la seconda consecutiva – la Serrese che, superati i convenevoli, nella gara col la Polisportiva Paravati saluta e porta a casa la doppietta di Zaffino M. che annulla la rete della bandiera locale di Jose.

Sempre più solo sul fondo della classifica il Falchi Maropati che questa volta impatta, fra le mura amiche, contro la Nuova Pannaconi che gonfia per ben tre volte la rete reggina con Di Renzo, Iorgi e De Luca.

RISULTATI 7^ GIORNATA:

Atletico Vena 2025 – Castel Caraffa (sab. 13.12.2025) 2 – 2

Città di Serra San Bruno – Sporting Piscopio 1 – 1

Falchi Maropati – Nuova Pannaconi 0 – 3

Maierato 2022 – Pernocari 5 – 4

Nuova Pannaconi – Serrese 1973 1 – 2

Pol. Cessaniti – Fulmine Sorianello 0 – 4

CLASSIFICA:

ASD Città di Serra San Bruno 16

ASD Pernocari 14

ASD Fulmine Sorianello 14

ASD Maierato 2022 14

ASD Nuova Paravati 13

ASD Sporting Piscopio 12

ASD Castel Caraffa 10

ASD Nuova Pannaconi 9

ASD Serrese 1973 7

ASD Atletico Vena 2025 7

ASD Polisportiva Cessaniti 3

ASD Falchi Maropati 0

PROSSIMO TURNO – 21.12.2025 Ore 14:30:

Pernocari – Falchi Maropati (Sab. 20.12.2025)

Sporting Piscopio – Pol. Cessaniti (Sab. 20.12.2025)

Castel Caraffa – Maierato 2022

Fulmine Sorianello – Atletico Vena 2025

Nuova Pannaconi – Nuova Paravati

Serrese 1973 – Città di Serra San Bruno