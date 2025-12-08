Terza Categoria. Il Città di Serra San Bruno cade con il Fulmine Sorianello, prima vittoria per la Serrese

di Giuseppe Dominelli – Messa in archivio anche la sesta giornata del campionato di Terza Categoria incuriosisce, e non poco, agli addetti ai lavori la classifica provvisoria che si è andata a delineare in questo turno, con il podio temporaneo che vede la capolista staccarsi solamente di un punto dall’inseguitrice, che a sua volta detta la stessa distanza dalla terza classificata.

Partiamo la disamina di questa giornata in calendario dall’anticipo andato in scena sabato al “Davide D’Angelo” di Piscopio che ha visto affondare i padroni di casa sotto i colpi della Nuova Paravati. Se il primo tempo aveva temporaneamente lasciato a secco gli attaccanti, agli ospiti bastano appena sei minuti della seconda frazione per aprire le danze con Santaguida al quale replica mezzora dopo Occhiato per il definitivo 0-2.

Nel pomeriggio di domenica, che segna il lungo ponte dell’Immacolata, accusa la prima sconfitta il Città di Serra San Bruno, pesante, dato il finale di 4-1 in favore del Fulmine Sorianello, ma ancora indolore non avendo perso la testa della classifica che ancora detiene in solitaria. Primo tempo tutto d’un fiato nel quale inizia ad appuntare le segnature il Fulmine Sorianello gonfiando la rete su punizione con Carchidi, ma che si chiude sul parziale dell’1-1 con Andreacchi P. che illude i suoi a pochi secondi dal fischio dell’arbitro.

Nel secondo tempo Carchidi prende nuovamente la mira per ben tre volte portando a casa partita e pallone.

Risultato quest’ultimo che porge una ghiotta occasione di avvicinarsi alla vetta al Pernocari che torna da Fabrizia con un secco 3-0 e tre punti recuperati in cima, con mister Mimmo Vicari che si gode le reti di Combatti (2) e Costanzo, con un occhio fisso sullo specchietto retrovisore.

Condivide il quarto posto con Fulmine Sorianello e Sporting Piscopio il Maierato 2022 che si gode la tripletta inflitta da Jaiteh (6’, 36’ e 68’) ai malcapitati della Nuova Pannaconi con Ruffa F. che non riesce ad eguagliare il suo rivale e si deve accontentare di una doppietta che non porta nessun frutto ai padroni di casa.

L’Atletico Vena bolla la pratica Polisportiva Cessaniti con un perentorio 3-0 ad opera di Vangeli e la doppietta di Caprino che le permettono di risalire timidamente la classifica abbandonato il fondo della classifica.

Quattro punti in due partite per la Serrese 1973 alla quale basta la rete di Maccarone alla mezzora del primo tempo per affondare una Falchi Maropati sempre più ultima in classifica e ancora senza nessun punto conquistato.

RISULTATI 6^ GIORNATA:

Sporting Piscopio – Nuova Paravati (sab. 06.12.2025) 0 – 2

Atletico Vena 2025 – Pol. Cessaniti 3 – 0

Castel Caraffa – Pernocari 0 – 3

Fulmine Sorianello – Cittò di Serra San Bruno 4 – 1

Nuova Pannaconi – Maierato 2022 2 – 3

Serrese 1973 – Falchi Maropati 1 – 0

CLASSIFICA:

ASD Città di Serra San Bruno 15

ASD Pernocari 14

ASD Nuova Paravati 13

ASD Fulmine Sorianello 11

ASD Maierato 2022 11

ASD Sporting Piscopio 11

ASD Castel Caraffa 9

ASD Nuova Pannaconi 6

ASD Atletico Vena 2025 6

ASD Serrese 1973 4

ASD Polisportiva Cessaniti 3

ASD Falchi Maropati 0

PROSSIMO TURNO – 14.12.2025 Ore 14:30:

Atletico Vena 2025 – Castel Caraffa (Sab. 13.12.2025)

Città di Serra San Bruno – Sporting Piscopio

Falchi Maropati – Nuova Pannaconi

Maierato 2022 – Pernocari

Nuova Paravati – Serrese 1973

Pol. Cessaniti – Fulmine Sorianello