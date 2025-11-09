Terza Categoria (Girone F), tutti i risultati della seconda giornata

Se gli anticipi della seconda giornata sono stati avidi di segnature, ci ha pensato il turno domenicale del Campionato di Terza Categoria a ben riempire la casella dei marcatori. Nel sabato pomeriggio alzano il sipario sul campionato provinciale le gare tra Atletico Vena e Maierato, finita in vantaggio per gli ospiti che trovano il gol vittoria al 91’ con Sileo dopo che i locali avevano risposto con Ramon alla prima marcatura ospite di Parise, e quella tra lo Sporting Piscopio e il Pannaconi decisa dall’unica rete delle gara segnata da Stella per i locali.

Nel piovoso pomeriggio di domenica, che ha visto la sospensione della gara tra Fulgor Sorianello e Pernocari per maltempo, il Città di Serra San Bruno si ripresenta con una manita (Andreacchi P. (2), Damas (2) e Zaffino) che annulla la disperata rincorsa al risultato del Paravati che prova il tutto e per tutto trovando le reti di Nicolaci, Santaguida e Furci.

Si impone, tra le proprie mura, la Polisportiva Cessaniti contro i reggini del Falchi Maropati con quest’ultima che, subite le reti di Nicolino, Stanganello, Campisi Al. e Campisi An., accorcia le distanze sul finire della gara con Spanà e Bulzomì.

Doppio ribaltamento di risultato a Fabrizia dove il Castel Caraffa, andata per primo in vantaggio, si trova a subire tre reti dalla Serrese con la doppietta di Zaffino M. e la rete di Zaffino F. Ma quando il risultato sembrava ormai giungere a fine gara i locali, senza mai arrendersi, chiudono il match sul 5-3 con le reti Facundo (3) Moreno e Cirillo.

Risultati 2^ Giornata:

ASD Sporting Piscopio – ASD Nuova Pannaconi 1 – 0 (sab)

ASD Atletico Vena 2025 – ASD 2020 Maierato 1 – 2 (sab)

ASD Polisportiva Cessaniti – ASD Falchi Maropati 4 – 2

ASD Fulmine Sorianello – ASD Pernocari SOSP

ASD Città di Serra San Bruno – ASD Nuova Paravati 5 – 3

ASD Castel Caraffa – ASD Serrese 1973 5 – 3

Classifica:

ASD Città di Serra San Bruno 6

ASD Sporting Piscopio 6

ASD 2022 Maierato 6

ASd Pernocari (1 gara in meno) 3

ASD Castel Caraffa 3

ASD Nuova Pannaconi 3

ASD Pol. Cessaniti 3

ASd Nuova Paravati 3

ASD Fulmine Sorianello (1 gara in meno) 0

ASD Serrese 1973 0

ASD Falchi Maropati 0

ASD Atletico Vena 2025 0

Prossimo turno – Domenica 09.11.2025 Ore 14:30:

ASD Nuova Paravati – ASD Pol. Cessaniti

ASD Pernocari – ASD Sporting Piscopio

ASD Nuova Pannaconi – ASD Serrese 1973

ASd Falchi Maropati – ASD Atletico Vena 2025

ASD Città di Serra San Bruno – ASD Castel Caraffa

ASD 2022 Maierato – ASD Fulmine Sorianello

Giuseppe Dominelli