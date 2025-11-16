Terza Categoria, Città di Serra San Bruno si prende la vetta

Se in realtà sia ancora presto per analizzare l’andamento del Campionato di Terza Categoria vibonese, di certo la terza giornata offre ottimi spunti di valutazione e analisi calcistiche su quello che potrebbe accadere da qui alle prossime giornate. Per il momento la vetta solitaria della classifica se l’appropria il Città di Serra San Bruno che strappa una vittoria, per 3-2, ai dirimpettai del Castel Caraffa che fino al 95’, con la rete di Costa, hanno cercato in tutti i modi di portar via un pareggio ai certosini, in vantaggio di tre reti, che hanno goduto del Dama’s day che con la sua tripletta ha chiuso i conti della gara. Di Emanuel la prima rete ospite.

Non smuovono ancora la classifica il Falchi Maropati, che affonda in casa contro l’Atletico Vena che trova il gol partita attorno alla mezzora del primo tempo con Filippa, e la Serrese che, sconfitta di misura, torna a mani vuote dalla trasferta di Pannaconi per via del risultato finale di 2-1 per i locali che con le reti di Ruffa (rig) e Di Renzo rendono nulla la rete serrese di Michele Zaffino.

A Maierato ci pensa Martelli del Fulgor Sorianello, al 45’, a decidedere le sorti della gara in favore dei sorianellesi, che attendono il recupero contro il Pernocari per dare una spinta in più alla classifica.

Furci e Mesiano per il Paravati e Iannello per il Cessaniti riempiono il tabellino marcatori della gara andata di scena sul sintetico di Mileto.

Si dividono la posta in palio Pernocari e Piscopio, con quest’ultimo che, credendoci fino alla fine, trova la rete del pareggio con Ciardulli dopo che i locali avevano guidato per quasi settanta minuti la gara grazie al momentaneo vantaggio di Contartese.

Risultati 3^ Giornata:

ASD Nuova Paravati – ASD Polisportiva Cessaniti 2 – 1

ASD Pernocari – ASD Sporting Piscopio 1 – 1

ASD Nuova Pannaconi – ASD Serrese 1973 2 – 1

ASD Falchi Maropati – ASD Atletico Vena 2025 0 – 1

ASD Città di Serra San Bruno – ASD Castel Caraffa 3 – 2

ASD 2022 Maierato – ASD Fulmine Sorianello 0 – 1

Classifica:

ASD Città di Serra San Bruno 9

ASD Sporting Piscopio 6

ASD Nuova Pannaconi 6

ASd 2022 Maierato 6

ASD Nuova Paravati 6

ASD Pernocari (1 gara in meno) 4

ASD Castel Caraffa 3

ASd Polisportiva Cessaniti 3

ASD Fulmine Sorianello (1 gara in meno) 3

ASD Atletico Vena 3

ASD Serrese 1973 0

ASD Atletico Vena 2025 0

Prossimo turno – Domenica 23.11.2025 Ore 14:30:

ASD Sporting Piscopio – ASD 2022 Maierato

ASD Castel Caraffa – ASD Nuova Pannaconi

ASD Serrese 1973 – ASD Pernocari

ASD Fulmine Sorianello – ASD Falchi Maropati

ASD Atletico Vena 2025 – ASD Nuova Paravati

ASD Pol. Cessaniti – ASD Città di Serra San Bruno

Giuseppe Dominelli