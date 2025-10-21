Terribile incidente stradale: morte tre persone di Serra San Bruno

Un terribile incidente tra un autobus ed un’auto, avvenuto lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ (nel territorio di Gioiosa Jonica), ha provocato la morte di tre persone, una delle quali era affetta da disabilità. In particolare, due persone sono morte sul colpo, mentre una terza persona è deceduta in ospedale, dove era stata portata in elisoccorso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, 118 e le Forze dell’Ordine per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per il ripristino della circolazione. Secondo le prime ricostruzioni, le tre giovani persone decedute sono di Serra San Bruno.