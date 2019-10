Terremoto nel Catanzarese, chiuse precauzionalmente alcune scuole. Protezione Civile: “Uniche armi sono informazione e prevenzione”

Si è da poco conclusa la riunione del CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi) tenutasi presso la Prefettura di Catanzaro a cui hanno partecipato le strutture operative e le componenti del sistema di protezione civile regionale.

Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. Sono in atto le verifiche da parte degli Uffici tecnici comunali e Vigili del Fuoco nei territori interessati. Molti sindaci hanno precauzionalmente emesso ordinanza di chiusura delle scuole per permettere le verifiche del caso.

“In merito invece alle false notizie che stanno circolando in rete relativamente a ulteriori nuove scosse di forte intensità – spiega l Protezione Civile – si ricorda a tutti i cittadini che non è possibile prevedere l’ora in cui avverrà il prossimo terremoto. Si ricorda altresì a tutti i calabresi che viviamo in una regione ad altissimo rischio sismico e che quindi il terremoto di questa mattina è da inserirsi nella normale attività sismica della regione. Alla scossa principale sono seguite alcune scosse secondarie di magnitudo compresa tra 1 e 2. Nessuno può prevedere l’evoluzione del fenomeno che viene costantemente monitorate.

Informazione e prevenzione restano le uniche verme armi per ridurre il rischio sismico”.