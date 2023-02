Termosifoni in acciaio, alluminio o ghisa: qual è la scelta migliore?

I radiatori rappresentano la scelta più gettonata, quando si tratta di riscaldare gli ambienti domestici. Il problema, piuttosto, si presenta al momento di selezionare il modello più adatto per le nostre esigenze, e qui i materiali hanno un peso specifico molto importante. Le opzioni sono sostanzialmente tre, ovvero l’alluminio, l’acciaio e la ghisa, ma qual è la più conveniente? In questo articolo, scopriremo insieme un approfondimento su ognuna di esse.

Termosifoni in alluminio o in acciaio?

Le prime due soluzioni sono le più frequenti in assoluto, dunque è logico partire proprio da materiali come l’alluminio e l’acciaio. Quali sono, innanzitutto, i loro punti in comune? Entrambe le opzioni sono moderne, di design e posseggono delle capacità termiche elevate. Inoltre, possono contare su altri vantaggi come l’affidabilità sul lungo periodo, sebbene l’acciaio sia ovviamente più robusto e resistente, rispetto all’alluminio.

Per quel che riguarda l’acciaio, ci sono altre doti che è bene sottolineare. Per prima cosa, si parla di una lega che si riscalda velocemente, dunque ciò abbrevia l’attesa rispetto ai tempi di accensione della caldaia. Inoltre, l’acciaio ha delle buone proprietà di mantenimento del calore: significa che non si raffredda rapidamente, sebbene sia nettamente inferiore alla ghisa. Infine, è bene sottolineare che i radiatori in acciaio hanno un prezzo superiore all’alluminio.

I termosifoni in alluminio sono ancor più veloci nella fase di riscaldamento, ma sono anche più deboli a livello strutturale. Ciò significa che, se il riscaldamento viene tenuto acceso per molte ore al giorno, i radiatori potrebbero usurarsi più facilmente, e richiederebbero comunque una manutenzione maggiore. Di contro, sono economici e assicurano delle ottime prestazioni in termini di propagazione del calore.

Su shop online come https://www.zetaidraulica.it/ è possibile trovare entrambe le tipologie di termosifoni, sia in alluminio che in acciaio. Prima di proseguire con i radiatori in ghisa, ci sono altri dettagli che richiedono un chiarimento. Nello specifico, sebbene la resa termica sia simile, cambia l’inerzia termica. L’acciaio è più lento a riscaldarsi ma trattiene il calore per più tempo, mentre l’alluminio tende a raffreddarsi prima. Questa caratteristica incide anche sui consumi energetici, con l’alluminio che risulta di livello inferiore rispetto ai radiatori in acciaio.

Alluminio, acciaio e ghisa a confronto

I termosifoni in ghisa sono noti per via delle loro eccezionali proprietà termiche. In sintesi, le caratteristiche che contraddistinguono questo materiale – noto anche come ferraccio – sono le seguenti: si riscalda più lentamente rispetto all’acciaio e all’alluminio, ma possiede un’ottima ritenzione del calore, dunque è in grado di restare caldo molto più a lungo.

Non a caso, i radiatori in ghisa vengono consigliati nelle case con ambienti ampi e spaziosi, e che richiedono un riscaldamento quasi costante. Viceversa, i radiatori in acciaio e alluminio sono da preferire per gli ambienti medi o piccoli. Tornando alla ghisa, chi ama il design vintage sicuramente si innamorerà dell’estetica di questi radiatori, che hanno però un prezzo decisamente più alto rispetto all’acciaio o all’alluminio.

Ci sono altri contro. La ghisa, infatti, è un materiale molto pesante, e un radiatore di questo tipo non è facile da installare.