Teresa Esposito eletta segretaria provinciale del Pd di Vibo. Tassone: “Un risultato importante, premiati coerenza e senso di appartenenza”

Teresa Esposito è la nuova segretaria provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia. La sua elezione è stata salutata con soddisfazione dall’ex consigliere regionale del Pd Luigi Tassone, che ha espresso le proprie “più vive e sentite felicitazioni” per il risultato ottenuto.

«Si tratta di un risultato netto e importante – afferma Tassone – che riconosce e premia una candidatura nata da una piattaforma politica chiara, fondata su valori solidi, sulla coerenza e su un forte senso di appartenenza, senza compromessi o ambiguità. Una candidatura convintamente sostenuta da tanti sindaci, moltissimi amministratori, dal consigliere Mammoliti e da centinaia di dirigenti e iscritti del Partito Democratico in provincia di Vibo, cui va il mio ringraziamento per l’impegno e la passione dimostrati anche in questa circostanza».

Tassone ha voluto anche rivolgere parole di riconoscenza al segretario uscente Enzo Insardà «per il lavoro, la passione e la dedizione messi al servizio della nostra comunità politica», così come a Giuseppe Peta, responsabile regionale dell’organizzazione, «per l’instancabile impegno dispiegato in lungo e in largo in tutta la Calabria in queste settimane di congressi».

Un ringraziamento particolare è andato anche a Giuseppe Pizzonia, candidato sconfitto in questa competizione, ma capace di offrire un contributo importante al dibattito interno al partito. «Pur uscito sconfitto da questo confronto – ha sottolineato Tassone – ha dato un contributo prezioso, arricchendo il dibattito con idee e passione. La sua presenza ha reso questa competizione un autentico momento di partecipazione collettiva, che ha visto il coinvolgimento generoso e appassionato di centinaia di persone».

Per Tassone, l’elezione di Teresa Esposito si inserisce «nel solco della rigenerazione del Pd avviata in Calabria dal segretario regionale Nicola Irto» e dimostra «la vitalità di un partito che, grazie al confronto civile e costruttivo, si conferma strumento di democrazia e partecipazione».

«A tutte e tutti – conclude Tassone – va il mio più sentito ringraziamento per aver dimostrato ancora una volta la forza della democrazia e del confronto civile e costruttivo».