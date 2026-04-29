Tentato omicidio in pieno centro a Tropea: arrestato l’autore degli spari

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 33enne di Vibo Valentia, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio ai danni di un commerciante 38enne originario di Ricadi.

Il fatto risale allo scorso 8 aprile ed è avvenuto nel pieno centro di Tropea, in un’area particolarmente frequentata della nota località turistica della Costa degli Dei.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tropea, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento, secondo cui i due uomini si sarebbero incontrati per chiarire una controversia di natura sentimentale. Nel corso della discussione, degenerata rapidamente, l’indagato avrebbe estratto una pistola calibro 7,65, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo della vittima.

Il 38enne è stato attinto da due proiettili alla gamba sinistra e, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato presso l’ospedale civile di Vibo Valentia, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

L’immediato intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea ha consentito di cristallizzare il quadro indiziario. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 bossoli calibro 7,65 e un tirapugni, nonché acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, risultate determinanti per lo sviluppo dell’attività investigativa.

Le attività d’indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno quindi permesso di identificare e rintracciare il presunto autore del gesto, avvenuto in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di numerosi cittadini e turisti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale competente, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.