Tentato omicidio a San Gregorio d’Ippona: fermato il presunto responsabile

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 59enne, noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto a San Gregorio d’Ippona lo scorso 28 settembre ai danni di un 39enne, il quale, nella centrale villa comunale e in pieno pomeriggio, era stato bersaglio di diversi colpi di pistola esplosi, venendo colpito alla gamba da uno di essi.

Le indagini sono state serrate e condotte con l’ausilio delle riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che hanno permesso di risalire al movente del gesto, riconducibile a precedenti dissidi, nonché di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e, in particolare, il momento in cui l’aggressore ha un ripensamento e desiste dall’esplosione di un ultimo colpo, probabilmente decisivo.

L’uomo è stato accompagnato dai militari presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo.