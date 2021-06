Tentato omicidio a Cassari di Nardodipace, scarcerato Ilario Antonio Tassone

Il Gup del Tribunale di Vibo Valentia, dottoressa Russo, in accoglimento della richiesta dell’avvocato Raffaele Masciari del Foro di Vibo Valentia, ha scarcerato il signor Ilario Antonio Tassone, residente nella frazione del Comune di Nardodipace. L’uomo, unitamente ai fratelli Ilario e Damiano Ieraci, è indagato per concorso in tentato omicidio e per detenzione e porto di arma comune da sparo.

A Tassone, che dapprima era stato sottoposto a misura custodiale inframuraria, dal mese di dicembre 202°, sempre in accoglimento dell’istanza difensiva, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha concesso allo stesso gli arresti domiciliari ed oggi il Gup, sempre su istanza avanzata dal difensore, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quelle del divieto di dimora nella frazione di Cassari del Comune di Nardodipace.

I fatti risalgono alla serata del 25 giugno 2020, quando, alle ore 21 circa era giunta una telefonata al numero di emergenza 112. Il soggetto aveva comunicato che, mentre stava percorrendo una strada provinciale con la propria macchina, aveva sentito diversi colpi d’arma da fuoco, per poi scoprire, effettivamente, che era presente un foro sul retro del suo veicolo compatibile con un colpo d’arma da fuoco.

L’evento, verificatosi verso le ore 20:30 circa in località “Casello Rosso” della frazione di Cassari di Nardodipace, ha visto coinvolti Ilario Ieraci e Ilario Antonio Tassone, i quali, secondo l’accusa, si sarebbero appostati in una curva, tra alcuni alberi, al fine di esplodere 4 colpi di pistola al passaggio dell’autovettura obiettivo dell’agguato. Uno solo di questi colpi è andato a segno non colpendo però l’autista del veicolo.