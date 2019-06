Tenta di rubare in un negozio: scappa, ma viene individuato dalla Polizia

Nella mattinata di mercoledì, personale della Squadra Volanti ha eseguito nei confronti di G.F., crotonese di 46 anni, pluripregiudicato, un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento deriva da immediate attività info-investigative svolte dagli agenti a seguito di un furto avvenuto ai danni di un esercizio commerciale di vendita di generi alimentari il 13 giugno scorso.

In particolare, alla Sala Operativa è giunta la chiamata di una persona che aveva appena notato un soggetto intento a danneggiare la saracinesca dell’attività commerciale. Arrivati immediatamente sul posto, gli operatori hanno proceduto al sequestro di una mazzola, una tenaglia ed uno scalpello, utilizzati verosimilmente per scassinare la saracinesca, non riuscendo ad individuare l’autore del reato che, nel frattempo, si era dato alla fuga. Considerata la modalità del furto e le altre circostanze del fatto, il giorno seguente i poliziotti hanno effettuato ulteriori attività di indagine grazie alle quali G.F. è stato individuato quale soggetto sospettato del reato. A carico dell’uomo sono in corso ulteriori indagini volte ad accertare la sua responsabilità in ordine ad analoghi episodi verificatisi nei decorsi giorni a danni di altri esercizi commerciali, ubicati in zone limitrofe.