Tenta di aggredire con violenza la mamma convivente: arrestato dai poliziotti presenti

Personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano Rossano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nell’area urbana di Corigliano, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente, un uomo di 51 anni del posto.



L’intervento trae origine dalla nota della sala operativa, la quale ha segnalato un’accesa lite in famiglia.

Attesa la vicinanza dal luogo segnalato, i poliziotti sono giunti sul posto immediatamente e, scesi dall’autovettura, hanno sentito provenire dall’interno dello stabile delle urla.

Gli operatori hanno individuato celermente l’unità abitativa dove, dopo essere entrati, in quanto la porta d’ingresso era aperta, hanno notato un soggetto, visibilmente alterato dalla presunta assunzione di alcol e droga, intento a sferrare un pugno in direzione di una porta di vetro posta a divisione tra alcuni vani dell’abitazione, in cui dall’altra parte gli operatori hanno notato la presenza della mamma convivente visibilmente spaventata.

In tali frangenti, il soggetto ha sferrato con violenza un pugno verso la porta di vetro, infrangendola e, successivamente, si è gettato sulla donna, già in precedenza aggredita, che ha riportato lesioni personali. Repentinamente, l’uomo è stato contenuto, bloccato e fatto desistere dalla condotta in essere.

Nonostante la presenza degli operatori, l’uomo ha proseguito la sua condotta minacciosa nei confronti della madre rivolgendole frasi del tipo “stasera te la faccio pagare” e tentando diverse volte di avventarsi per aggredirla fisicamente, con il tentativo che è risultato essere invano solo grazie all’intervento del personale delle Forze dell’ordine.

La persona offesa negli uffici di Polizia ha evidenziato che tali condotte minacciose ed aggressive del figlio nei suoi confronti si protraggono nel tempo.

Il cinquantunenne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del PM di turno, tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto, applicando al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari subordinata alla verifica dell’idoneità della dimora riferita in udienza e con le modalità del braccialetto elettronico.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva e la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagato.