Temporale a Serra San Bruno, allagate alcune vie: temporanei disagi alla circolazione

L’improvviso acquazzone abbattutosi sulla città della Certosa poco dopo l’ora di pranzo ha causato diversi disagi alla popolazione.

Alcune vie (fra cui via Aldo Moro e via Alfonso Scrivo) si sono rapidamente allagate trasformandosi in veri e propri fiumi e rendendo la circolazione disagevole. L’intensità dei rovesci ha infatti creato dei veri e propri laghi in alcune zone, impedendo temporaneamente gli spostamenti a piedi. Il temporale ha interrotto un periodo di siccità che durava da diverse settimane: le previsioni meteo indicano grande instabilità anche nei prossimi giorni.