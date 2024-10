Tempo di big match: la Redel Viola ci prova anche a Piazza Armerina

Tempo di big match. La Viola ci prova anche a Piazza Armerina

Piatto ricchissimo e big match.

La Redel Reggio Calabria, capolista in solitaria del girone H del campionato di serie B, vuole confermarsi tale.

Per farlo, toccherà provare a vincere contro quella che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è la regina del basket mercato, una Siaz Piazza Armerina competitiva ed a caccia di conferme.

I reggini hanno sempre vinto.

Tanti miglioramenti ancora da compiere, ma i cestisti di coach Cadeo hanno firmato un successo dopo l’altro all’interno di un cammino immacolato, vittorioso anche in trasferta, complici le vittorie di Marigliano e Rende.

I siciliani hanno subito una partenza diesel perdendo sia sul campo del Matera che in casa contro Marigliano.

Si sono rialzati battendo Barcellona e Rende per poi subire il rinvio della gara di Messina, in casa del Castanea che sarà recuperata mercoledì 30 ottobre.

Squadra moderna e con nomi prestigiosi quella affidata alla guida del confermato Davide Ceccato.

Marco Laganà, reggino doc ed ex Viola, è la stella insieme al nazionale paraguaiano Ochipinti.

Farina, l’ex Capitano neroarancio Binelli e Luzza compongono il restante tris di ex accanto ad un’altra vecchia conoscenza del basket reggino come Marco Manisi, l’atletico Minore, l’esperto Rotondo e Giovanni Occhipinti in regia.

Squadra che vanta tantissimo talento e proverà a superare l’attitudine di fisicità dei neroarancio.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento sul sito internet della società avversaria al costo di 5 euro.

Arbitrano i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg) e Francesco Giunta di Ragusa.