Temperature elevate: il sindaco Cannizzaro sposta l’orario d’inizio della seduta di insediamento del Consiglio comunale aperto

In considerazione delle temperature elevate previste per domani, lunedì 6 luglio, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha disposto il differimento di 45 minuti dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto in programma all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Pertanto, la seduta di insediamento della massima Assemblea elettiva cittadina avrà inizio alle 19:15.
Alle 17, invece, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani, è in programma presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la conferenza stampa di presentazione della prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, prevista nei prossimi mesi proprio nella città dello Stretto.