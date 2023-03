Team del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria effettua delicato intervento di trapianto renale grazie alla donazione, gesto di generosità che salva la vita

Lo scorso 25 febbraio un team multidisciplinare del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha effettuato un delicato intervento di trapianto renale.



L’intervento chirurgico in questione è un’importante tappa di un complesso percorso di cure che ha visto impegnate diverse unità operative (U.O.C. Urologia, U.O.C. Nefrologia, Centro Regionale Trapianti, U.O.C. Terapia Intensiva, U.O.S.D. Terapia Intensiva Post Operatoria e U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale), e i numerosi servizi professionali aventi tutti come fondamentale obiettivo la salute del cittadino/paziente.

Il trapianto di rene è stato possibile grazie al gesto di estremo “amore” e generosità rappresentato dalla donazione. In questo senso, incoraggiare la donazione significa incoraggiare percorsi di cura virtuosi nell’interesse esclusivo di chi soffre. Significa regalare una chance e nuove e migliori prospettive di vita ai malati cronici. Pertanto, un ringraziamento speciale va, in primo luogo, alla famiglia del donatore, e poi anche ai professionisti del G.O.M. di Reggio Calabria che si prodigano per il raggiungimento di questi obiettivi ed a tutti coloro che hanno operato la scelta (di vita) di diventare donatori.