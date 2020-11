Taurianovese tenta di scappare in monopattino dopo aver comprato cocaina da due rosarnesi: tutti arrestati

Tenta di sfuggire all’arresto a bordo del suo monopattino dopo aver comprato della cocaina, ma la fuga di Antonio Larosa, 38enne di Taurianova, gravato da plurimi precedenti di polizia, finisce su un gradino che gli fa perdere l’equilibro, facendolo cadere a terra.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova insieme ai due venditori della sostanza, Rocco Restuccia, 33enne e Francesco Demari, 29enne, entrambi di Rosarno e già gravati da precedenti di polizia, ritenuti responsabili della compravendita di circa 5 grammi di cocaina in “pietra”, avvenuta con una particolare dinamica nelle strade di Taurianova.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova e della Sezione Radiomobile della Compagnia, durante il servizio di pattuglia, hanno notato un anomalo scambio in strada tra un uomo all’interno di una autovettura e un altro soggetto a bordo di un monopattino. I sospetti dei militari si sono concretizzati quando, nell’avvicinarsi per il controllo, l’individuo sul monopattino, poi identificato in Larosa, ha iniziato una rocambolesca fuga per strada terminata però poco dopo cadendo rovinosamente a terra dopo aver perso l’equilibrio. I Carabinieri hanno, dunque, prontamente fermato anche l’autovettura, a bordo della quale erano presenti i due rosarnesi, e bloccato Larosa che nel frattempo ha tentato anche di fuggire a piedi. I militari hanno sottoposto i fermati a perquisizione, rinvenendo nelle tasche di Restuccia e Demari circa 1.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività delittuosa, nonché marijuana nell’autovettura, e proprio nel luogo dove era caduto il taurianovese, una busta in cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina “in pietra”, oggetto dello scambio. I tre sono stati tratti quindi in arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti. I due rosarnesi sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Palmi e l’acquirente taurianovese ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi, in attesa del giudizio di convalida.