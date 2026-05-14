Taurianova. Rottamazione quinques, il sindaco Biasi: “Regolamento frutto di un lavoro rigoroso offrendo il massimo che si poteva fare”

«Apprendo con grande soddisfazione della convocazione del Consiglio Comunale decisa nell’odierna riunione dei Capigruppo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che erano in attesa del completamento dell’iter relativo all’adesione del Comune alla cosiddetta Rottamazione Quinques». È quanto dichiara il sindaco Roy Biasi dopo aver saputo della fissazione, per il 20 maggio prossimo, dell’adunanza del Civico Consesso per quella che sarà l’ultima seduta del mandato cominciato nel 2020. «Portiamo fra l’altro all’attenzione dell’Aula un Regolamento che, disciplinando tempi e modi per la definizione agevolata dei debiti relativi a determinati tributi locali – spiega ancora il sindaco Biasi – rappresenta la conclusione più felice possibile di una Consiliatura molto intensa per gli inequivocabili risultati fatti raggiungere alla città.

Dopo l’indirizzo che la Giunta aveva dato agli Uffici, rigoroso per la tenuta dei conti pubblici, ma ugualmente comprensivo rispetto al contesto di disagio vissuto dalle famiglie per via della crisi economica in atto in Europa, ci troviamo a poter completare, nel rispetto dei tempi tecnici che i funzionari comunali hanno impiegato per asseverare con scrupolosità le opzioni più vantaggiose che la legge nazionale prevedeva, l’attesa procedura che consentirà anche ai nostri concittadini di poter beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi relativi ai tributi comunali previsti dal legislatore. Ho partecipato personalmente, anche nelle vesti di delegato di Giunta per il settore Finanze e Bilancio, coadiuvato dalla consigliera Stefania Barca – conclude il sindaco Biasi – ad un lavoro paziente che sta a monte di questo esito fruttuoso, servito a selezionare modalità e contenuti più utili possibile per i contribuenti e per l’Ente, cioè senza farsi prendere dalla fretta ingiustificata e dalle pulsioni che potevano farci assecondare certe facilonerie populistiche che invece vedo sciorinate a piene mani dai leoni da tastiere intenti a ingenerare false promesse e a depistare, attaccando finanche la società Area, che come si sa, è inserita nella Amco ovvero nella holding controllata dal ministero dell’Economia».

Ai cittadini non resta che aspettare l’approvazione del Regolamento, che per legge spetta al Consiglio, unico organo deputato a dare ufficialità finale all’adesione, sapendo che il Comune darà massima evidenza – anche tramite il sito internet dell’Ente e attraverso il personale agli sportelli del Municipio, nei giorni e negli orari stabiliti – alle possibilità contemplate, comprese le rateizzazioni ammissibili e rese disponibili dai limiti di legge.