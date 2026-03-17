Taurianova pronta per Povia

È nuovamente ampio il supporto fattivo che l’Amministrazione Comunale di Taurianova assicura alla Parrocchia di San Giuseppe, impegnata nei solenni festeggiamenti in onore del Santo Lavoratore che culmineranno giovedì 19 marzo.

Il clou del patrocinio anche economico anche quest’anno offerto dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi è previsto con lo spettacolo del cantante Povia, a partire dalle 22.00, in piazza Monteleone, concerto che sarà preceduto – dalle 20.30 sempre sullo stesso palco – dall’esibizione del giovane talento calabrese Michele Bruzzese.

Questa corposa parte ludica assicurata dall’assessorato agli eventi guidato da Massimo Grimaldi impreziosisce un calendario puntellato da svariati appuntamenti sia civili che religiosi predisposto dal Comitato organizzatore e dal parroco don Cecè Feliciano.

Il 19 marzo, infatti, si comincerà con la celebrazione di due messe, la prima alle 8.30 da parte di don Giovanni Rigoli, l’altra alle 11.00 presieduta dal vescovo Mons. Giuseppe Alberti.

A fare da preludio alla solenne processione della sacra effige per le vie della città, come sempre dalle 17.00 e con partenza dalla chiesa situata lungo via Francesco Sofia Alessio, sarà la tradizionale distribuzione di “U Ciciari i San Giuseppi” (I ceci di San Giuseppe), atto devozionale programmato alle 12.00 sul sagrato del tempio.

Ad accompagnare la festa e la processione anche il rinomato complesso bandistico “Carlo Creazzo di Cinquefrondi, la cui esibizione è garantita dal patrocinio del Comune.

«Rinnoviamo anche quest’anno la collaborazione con una Parrocchia che con la sua festa di fatto apre la stagione in cui Taurianova fino a settembre diventa vetrina capace di esporre il suo modo ultrasecolare per coniugare fede religiosa e tradizione comunitaria, svago ed accoglienza – commenta l’assessore Massimo Grimaldi – rilanciando una vicinanza che non è mai mancata in questi anni, anzi ha saputo farsi di volta in volta più ricca rilanciando in tutte le zone della città l’organizzazione di eventi che hanno ridato un prezioso impulso ai diversi sodalizi che storicamente hanno curato tali manifestazioni peculiari. Di concerto con il sindaco Biasi, abbiamo inteso porre il sostegno a chi organizza feste religiose anche come base per una strategia più ampia che sta inserendo Taurianova nel novero di quelle cittadine che sfruttano, da sole o in rete, le occasioni offerte dal turismo religioso. Sento il bisogno, anche a nome di tutta la Giunta – conclude Grimaldi – di ringraziare tanto il parroco quanto il Comitato, per il dialogo costruttivo dagli esiti prolifici che sono riesciti sempre ad intessere con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, nel superiore interesse a fare in modo che la devozione verso il Santo ci unisca nella preghiera ma anche nella volontà di debellare, attraverso la sensibilizzazione e l’esortazione, ogni forma di guerra piccola e grande».