Taurianova, in servizio 2 funzionari esperti selezionati dall’Agenzia per la Coesione

Dopo gli operai specializzati, i Vigili Urbani e l’avvocato dell’Ente, per il Comune è tempo dell’arrivo di altro personale, questa volta nel settore Finanziario.

Due nuovi funzionari esperti, tra i vincitori di un concorso bandito dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.



Si tratta del reggino Roberto De Girolamo e del gioiese Giuseppe Schiavone che, dopo il saluto di benvenuto che gli ha voluto rivolgere il sindaco Roy Biasi, hanno preso servizio il Primo dicembre.

I due nuovi dipendenti fanno parte di un contingente nazionale composto da 2.200 specialisti selezionati, tramite un concorso aperto per le sole posizioni non dirigenziali e successiva formazione, allo scopo di aiutare a lenire – da parte del Governo – gli storici problemi di organico avvertiti dagli enti locali specie nel Mezzogiorno.

Una misura, quella messa a disposizione dall’Esecutivo, di cui il Comune di Taurianova ha prontamente chiesto di poter beneficiare, scegliendo di potenziare il settore Finanziario nell’ambito di una armonica, graduale e coerente politica del personale che dalla metà dell’attuale mandato amministrativo ha visto iniziare a colmare i deficit della pianta organica, formatisi a partire dalle precedenti gestioni in assenza di un adeguato turn over e in costanza del dissesto finanziario da cui l’Ente è uscito solo da un anno.

A salutare i due nuovi collaboratori ricevuti dal sindaco anche l’assessore al Personale, Simona Monteleone, e il responsabile dell’Area Finanziaria, Fabio Alessi.

Sia il sindaco Biasi che l’assessore Monteleone, nel salutare i nuovi collaboratori, hanno sottolineato «lo spessore delle competenze dimostrate e la voglia di porsi al servizio della pubblicazione in contesti difficili come quelli del Sud», dicendosi inoltre convinti che «sapranno amalgamarsi nel gioco di squadra che il metodo inclusivo voluto dalla giunta ha imposto in questi anni».

«In questi anni – commenta l’assessore Monteleone – abbiamo agito, anche per quanto riguarda il Personale, con la diligenza del buon padre di famiglia dandoci delle priorità a partire da quei servizi che più immediatamente impattano la vita dei cittadini ma soprattutto trovando quelle sponde istituzionali favorevoli, in questo caso con l’Agenzia per la Coesione, tali da far risalire la china ad un Ente che da decenni non conosceva una stagione così prolifica di nuovi innesti nella pianta organica. Abbiamo fatto molto, anche attraverso nostri concorsi che – andando a buon fine senza turbolenze – sono indicativi anche di uno stato di salute ottimale dell’Ente per quanto riguarda l’efficienza e la trasparenza, ma siamo consapevoli che ciò che resta da fare bisogna farlo come sempre in pieno accordo con il Personale e premiando i meriti di chi in questi anni ha dimostrato di saper lavorare con abnegazione e tra mille sacrifici».

Gli oneri determinati dall’assunzione dei due funzionari esperti verranno coperti, fino al 2029, attraverso le risorse del Programma Nazionale Fesr Fes +.

«Lo avevamo garantito in campagna elettorale questo sforzo straordinario per potenziare la macchina comunale e anche in questo caso siamo passati dalle parole ai fatti – sostiene il sindaco Biasi – e lo abbiamo fatto con gradualità ma anche con strategicità, visto che gli ottimi risultati che stanno venendo dopo l’istituzione dell’avvocatura civica ci consentono pure un forte risparmio nelle spese. Le scelte che abbiamo fatto in questi anni danno la conferma di come un Comune vada guidato sempre mettendo a frutto l’esperienza, senza improvvisazione e salti nel buio che non premiano il merito e affossano l’Ente. Taurianova è cresciuta in questi anni anche da questo punto di vista, con una svolta amministrativa che ha dato al Municipio anima, attraverso gli investimenti nella cultura e nell’ambiente, e gambe attraverso il potenziamento della squadra dei collaboratori».