Tassone sollecita il ripristino della fruibilità della strada Soriano-Mesima: “Accorciare i tempi ed eliminare i disagi”

“La prolungata chiusura della strada provinciale 73 Soriano-Mesima, a seguito della rottura di una condotta idrica e dei successivi necessari interventi da parte di Sorical, sta provocando disagi agli automobilisti che per raggiungere lo svincolo autostradale o la città capoluogo di provincia sono costretti a utilizzare percorsi più tortuosi che comportano l’allungamento dei tempi e difficoltà maggiori per i cittadini”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone interviene sullo stato della viabilità e sollecita azioni volte a rendere fruibile al più presto il percorso principale.

“Auspico – sostiene – che le Istituzioni interessate agiscano con rapidità, anche dal punto di vista burocratico, per superare questa problematica e restituire alla comunità un’arteria importante non solo per le Preserre vibonesi. Invito, dunque – conclude Tassone – la Provincia di Vibo Valentia e la Sorical a raddoppiare gli sforzi per consentire il ritorno alla normalità con il ripristino di condizioni più favorevoli per i viaggiatori. Le comunità di queste zone hanno il diritto di essere alla pari delle altre senza sopportare privazioni”.