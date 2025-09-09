Tassone: “Riqualificazione del personale forestale: in vista del periodo elettorale servono piena trasparenza e tempi certi nelle pubblicazioni”

“In data 4 settembre 2025, l’Azienda Calabria Verde ha pubblicato un avviso relativo alle attività di riqualificazione del personale con contratto del comparto forestazione, indicando le tappe delle procedure di valutazione e verifica dei dipendenti coinvolti. L’iniziativa riguarda 463 lavoratori, tra cui Rup, Direttori dei Lavori, Progettisti, operatori Aib, impiegati e altre figure tecniche e amministrative. Le prove di valutazione, in ottemperanza alle delibere del Direttore generale n. 110 del 25.07.2023 e n. 110 del 30.06.2025, si sono svolte nei mesi scorsi. Tuttavia, la pubblicazione degli esiti è stata programmata soltanto per il 31 dicembre 2025, successivamente alla conclusione delle elezioni regionali del 4 e 5 ottobre”.

È quanto afferma Luigi Tassone, già consigliere regionale del Pd e candidato al Consiglio regionale con il Partito Democratico.

“In vista di un periodo elettorale – commenta ancora Tassone – è fondamentale garantire piena trasparenza e tempi certi nella comunicazione dei risultati, per assicurare chiarezza ai lavoratori e prevenire qualsiasi possibile percezione di interferenza o strumentalizzazione politica. La pubblicazione anticipata degli esiti già disponibili rappresenterebbe un atto di correttezza amministrativa e rispetto nei confronti dei dipendenti coinvolti, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione. La certezza dei tempi e la trasparenza delle procedure – conclude Tassone – sono elementi essenziali per valorizzare le professionalità del comparto forestale e tutelare la dignità dei lavoratori calabresi, assicurando che le procedure amministrative siano gestite in modo chiaro, equo e imparziale”.