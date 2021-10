Tassone ringrazia gli elettori e traccia la linea

Il consigliere regionale uscente Luigi Tassone, sabato alle 11 nella sede del Pd provinciale sita in via Argentaria a Vibo Valentia, terrà una conferenza stampa aperta ai dirigenti del Partito democratico per ringraziare i 4.200 elettori che lo hanno sostenuto e per tracciare le linee guida del progetto politico che andrà avanti con determinazione e che riguardano anche le sfide che attendono il partito nei prossimi mesi.