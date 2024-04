Tassone: “Proposta di classi per disabili indigna e preoccupa”

“A volte viene da pensare che alcune considerazioni appartengano al passato, in quanto già condannate dalla storia e dunque riposte negli annali del male. Ma così non è, purtroppo. Indigna e preoccupa leggere e sentire di classi per disabili, di Benito Mussolini ‘statista’, fino agli italiani che ‘hanno la pelle bianca’ e ‘l’aborto non credo sia un diritto’. Tutto ciò è grave, davvero intollerabile”.



È quanto afferma Luigi Tassone, candidato del Partito Democratico alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno, commentando l’intervista rilasciata dal generale Roberto Vannacci, fresco di candidatura con la Lega.



“Queste gravi affermazioni – prosegue Tassone – ci proiettano ai periodi più bui della nostra storia e trovo altrettanto grave che ancora non ci sia stata, da parte delle forze di Governo, una netta e decisa abiura del fascismo e delle parole di Vannacci. È chiaro – conclude Luigi Tassone – che la destra italiana sta mostrando il suo vero volto, rispetto al quale siamo orgogliosamente alternativi”.