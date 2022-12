Tassone (PD): “Sosterrò Bonaccini assieme a tanti amici sindaci, amministratori, iscritti e dirigenti di partito”

“Prima un’attenta analisi, poi una accorta riflessione condivisa assieme ad amici Sindaci, amministratori locali e tantissimi dirigenti e militanti di partito e infine una scelta decisa e ponderata: da questo percorso, per farla breve, è scaturita la decisione di sostenere convintamente Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico”.



E’ quanto riferisce il dirigente regionale del Pd, già consigliere regionale, Luigi Tassone annunciando la scelta di sostenere alle primarie del Partito democratico il presidente della Regione Emilia Romagna.



”In questo percorso congressuale – spiega ancora Tassone – ho deciso di stare al fianco di Bonaccini nella convinzione che in questo contesto storico serva al Partito Democratico una leadership forte che non sia intesa come l’uomo solo al comando, bensì la saldatura di un gruppo dirigente capace di offrire, da sinistra, una prospettiva al nostro Paese che non sia il populismo della destra. Figura di grande autorevolezza ed esperienza politica e amministrativa, Bonaccini ha già dimostrato sul campo che attraverso un’offerta politica definita e attraverso percorsi virtuosi si possono battere le destre; noi dal canto nostro ci prefiggiamo l’obiettivo di portare al centro del dibattito congressuale anche la questione meridionale, decisi a dare voce alle istanze dei territori che spesso non si sono sentiti rappresentati pur continuando a condividere i valori fondanti del nostro partito che – conclude Tassone – sulla falsariga del percorso tracciato alle nostre latitudini dal segretario regionale, Nicola Irto, potrà rialzarsi e rigenerarsi attraverso l’autorevole guida, la credibilità, la chiarezza di intenti e l’entusiasmo cagionati dalla candidatura alla Segretaria nazionale di Stefano Bonaccini”.