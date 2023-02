Tassone: “Fiducioso che anche in provincia di Vibo Stefano Bonaccini otterrà un’affermazione importante”

“Siamo partiti da un’attenta analisi e passando per una scelta condivisa da tanti amici, sindaci, amministratori locali e dirigenti di partito con i quali abbiamo deciso di sostenerlo in maniera convinta, siamo arrivati ad una considerazione che, ne sono certo, troverà riscontro alla prova dei fatti: anche in provincia di Vibo Valentia, Stefano Bonaccini otterrà un’affermazione importante”.

È quanto riferisce il dirigente regionale del Pd, già consigliere regionale, Luigi Tassone che aggiunge: “in questo percorso congressuale, ho deciso di stare al fianco di Bonaccini nella convinzione che in questo contesto storico serva al Partito Democratico una leadership forte che non sia intesa come l’uomo solo al comando, bensì la saldatura di un gruppo dirigente capace di offrire, da sinistra, una prospettiva al nostro Paese contrapposta al mero populismo della destra”.

“La sua azione riformista, la sua concretezza di amministratore e la storia di chi proviene dalla sinistra – prosegue – sono certo che daranno al Partito Democratico il giusto impulso e la giusta energia per mettere in campo una valida alternativa alle destre. D’altronde questa capacità Bonaccini l’ha dimostrata quando, mettendo in campo un’offerta politica definita e grande autorevolezza politica ed amministrativa, contro tutti i pronostici ha vinto per la seconda volta le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Dunque – conclude Tassone – per questi motivi e nella consapevolezza dell’ineluttabilità di una svolta, anche dal Vibonese arriverà una investitura forte per Bonaccini, che a queste latitudini aiuterà l’opera di rigenerazione voluta e avviata dal segretario regionale Nicola Irto, la cui nomina tra i dodici componenti del comitato promotore contribuirà a rendere finalmente protagonista il Partito Democratico calabrese”.