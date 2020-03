Tassone alza il tiro contro Giuliano: “Inaccettabile smantellare la Sanità nelle aree deboli, deve rendere conto del suo operato”

“Spiace essere costretti ad intervenire in modo veemente in una fase delicatissima, ma sulla Sanità non arretreremo nemmeno di un millimetro. Lo dobbiamo alla nostra comunità che non può subire più torti e privazioni”. Il consigliere regionale Luigi Tassone non ci sta a far ricadere sulla popolazione gli effetti della decisione di “escludere l’ospedale di Serra San Bruno dal Piano di emergenza contro il Coronavirus” e di “indebolire l’area territoriale” e punta chiaramente l’indice contro il commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano.

“Non capisco – sostiene Tassone – a quale logica organizzativa, amministrativa o politica possa riferirsi l’idea di ridisegnare la Sanità in provincia di Vibo Valentia procedendo con un sostanziale smantellamento degli ospedali di Serra San Bruno e Tropea. È grave che a Serra San Bruno non sia prevista l’attivazione di alcun posto di terapia intensiva e, di certo, non staremo a guardare. È altrettanto grave che siano prodotti ordini di servizio per spostare il personale a Vibo. Non consentiremo che manager calati dall’alto adottino decisioni fondamentali per il destino della comunità in maniera leggera, sfrontata e senza alcun confronto. Il commissario Giuliano deve rispondere di questi atti davanti ai cittadini, deve dare conto del suo operato. Se pensa che tutto ciò possa passare sotto silenzio sbaglia di grosso. E sbaglia se pensa di attuare un disegno che estromette le aree periferiche. La gente ha diritto di sapere perché nelle zone montane non è possibile avere la stessa tutela della salute che altrove. Questo non lo accettiamo e siamo pronti a far valere i nostri diritti in tutte le sedi ed a tutti i livelli”.

Nell’intraprendere “questa durissima battaglia a difesa del territorio”, Tassone fa capire di voler adottare ogni strumento consentito dalla legge: “lo sappia anche il generale Cotticelli che, se necessario, ricorreremo ad aspre forme di protesta coinvolgendo anche i cittadini che invito a riflettere attentamente ed ulteriormente al fine di condividere le azioni da programmare ed attuare, vista la percezione della gravità della situazione che si prospetta. E sappia – conclude – che sulla Sanità la comunità non si farà sopraffare da logiche divisorie, ma sarà pronta a lottare con compattezza e determinazione”.